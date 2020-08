Registran al menos 20 pescadores fallecidos por COVID-19 en la entidad

En todo el Estado se han contabilizado aproximadamente 20 pescadores muertos a causa de complicaciones de COVID-19, informó el presidente de la Federación Estatal de Sociedades de Cooperativas de la Instruiría Pesquera, Isabel Pastrana.



Explicó que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, no han tenido reporte del deceso de pescadores pero sí de otros municipios pesqueros.



"De la Federación se han muerto como 20, de aquí del núcleo, nadie y no sabemos cuántos halla en su casa enfermos".



A nivel estatal son 35 mil los pescadores que registrados y piden apoyo para ir afrontando la crisis que les está dejando la contingencia por el COVID-19.



Pese al miedo, han tenido que salir a trabajar y buscar pesca en la mar porque es la única opción para tener posibilidades de ingreso.



"Vemos como cae la gente y nos da pánico pero no podemos vivir con miedo, ya nos dimos a la tarea de caminar, pescar, de tratar de hacer las cosas lo mejor que se pueda para protegernos y tratar de tener mejores pescas y poder seguir subsistiendo, porque a nosotros no hay quienes no den el apoyo".



En la zona de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo, son alrededor de 5 mil pescadores que están en situación crítica por la pandemia.