Registran alrededor de 20 abogados fallecidos por COVID, en Veracruz-Boca del Río

Alrededor de 20 abogados de Veracruz y Boca del Río han fallecido de COVID-19 desde el inicio de la crisis sanitaria, informó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Mario Alejandro Lara Guevara.



No se ha precisado si los contagios fueron realizando actividades de la profesión, porque se suspendieron actividades en los juzgados pero actualmente hay dos más que están hospitalizados por Coronavirus.



"Aquí en Veracruz ha habido como 20 decesos desde que empezó la pandemia, ahora tenemos a dos abogados que se encuentran hospitalizados", dijo.



El abogado lamentó que muchos se han visto en problemas para tratarse por el COVID-19 debido a que no cuentan con servicios médicos.



Cada uno ha tenido que buscar la forma de acudir a instituciones privadas para poder llevar tratamiento.



"No contamos con una asistencia médica porque somos prestadores de servicios profesionales, cada quien cubre los gastos de manera personal".



Lara Guevara lamentó además que la actividad se ha visto afectada porque los juzgados operan a menos del 30 por ciento y por la constante suspensión de actividades.



"Nosotros no podemos trabajar como debe de ser y los ingresos son bajos, además de que la gente no cuenta con recursos para ir a ver a un abogado, se preocupa más por una consulta médica que un asunto legal", finalizó.