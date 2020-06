Registran menos menores trabajando en calles de Coatepec

Por la pandemia se han detectado pocos casos de menores que anden trabajando en las calles de Coatepec, así lo informó el secretario ejecutivo del Sistema Municipal Integral de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Jaime Ronzón Ortiz.



“Los padres han sido disciplinados en que los niños se queden en casa y por lo menos no hemos tenido datos de que veamos niños o niñas que anden vendiendo en la calle, han sido casos muy contados, los niños se están quedado en sus casas”, aseguró.



Entrevistado, refirió que en el 2019, Coatepec sí registró casos de trabajo infantil y en coordinación con el DIF Municipal se laboró para identificar si se trataba de niños originarios del Pueblo Mágico o si provenían de otros municipios cercanos.



“De manera eventual veníamos observando algunas niñas o niños que se encontraban en las calles vendiendo productos, a veces acompañados de sus papás. Trabajamos de manera coordinada con el DIF Municipal para que podamos identificar si esas familias son de aquí, en dónde están viviendo y por qué esos niños se encuentran trabajando, si van o no a la escuela y qué tanto tiempo le dedican a una labor que nos les corresponde”, abundó.



Agregó además, que durante esta cuarentena no ha habido un incremento “significativo” de casos de violencia o maltrato en contra de menores, no así la atención psicológica.



“Las situaciones legales o jurídicas por violencia o por maltrato, no hemos tenido un aumento significativo, comparando el 2019 los números se mantienen casi iguales”, finalizó.