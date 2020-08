Registran robo de una escuela en localidad de Coatepec, durante la contingencia

El regidor octavo de Coatepec, Benjamín Sánchez Flores, informó que hasta el momento se ha registrado un robo a una escuela en la localidad de Puerto Rico en un inicio de la pandemia.



No obstante, dijo que se espera que este delito no aumente en los siguientes días, toda vez que los planteles educativos continuarán vacíos, además de que señaló que la contingencia no solo es de salud, sino también de economía.



En este sentido, no descartó que los robos puedan ir en aumento, pues hay cada vez más gente desempleada y con dificultades para sobrevivir.



“Hemos estado cercanos a la gente, esperemos que no haya robos ante la desesperación de padres que no puedan llevar comida a su hogar. Confiamos en la honestidad de los coetepecanos”, acotó.



Indicó que también se refuerzan las acciones de la Policía Municipal, aunque dejó en claro que su principal función en materia de seguridad es la prevención.



“Hasta el último reporte que tenemos no se ha presentado ningún incidente, a excepción de un caso en la localidad de Puerto Rico hace meses”, detalló.