Registro Agrario Nacional logró abatir asuntos pendientes en Veracruz

El delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Veracruz, Javier Sandoval García, informó que la falta de movilización por la pandemia le ha permitido a la dependencia liberar el rezago documental que existía, así como avanzar en la certificación de algunos ejidos.



Entrevistado, dijo que hasta el año pasado se registraba un rezago de 9 mil documentos, sin embargo, se han logrado liberar todos estos asuntos y se ve la manera de entregarlos.



“Hay ejidos que aún no se certifican, no es por considerar esto rezago, porque los ejidos ya están por su resolución presidencial pero no pasaron el proceso de certificación pero estamos avanzando con ellos y afortunadamente es lo mínimo”.



“Y en la parte rezago documental, traíamos el año pasado 9 mil documentos, la pandemia nos permitió liberar prácticamente todos los asuntos, tenemos 200 documentos y estamos viendo la manera de entregarlos”, detalló.



En este sentido, dijo que la dependencia atiende a la población a través de citas espaciadas y sólo se atienden a unas 60 personas.



“No podemos abrir la puerta, estamos trabajando por citas, sólo podemos atender entre 70 y 60 por día, los vamos pasando por horas”, acotó.



Recordó que el 48 por ciento de toda la tierra del país es propiedad social y en el caso de Veracruz, es el 46 por ciento de la superficie total, es decir, 3 mil 700 núcleos agrarios.