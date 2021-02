Registro Agrario pone orden contra el coyotaje en Tantoyuca

En el municipio de Tantoyuca, de forma programada, se dieron cita varios ejidatarios que esperaban por varios años resolver trámites con relación a documentos agrarios; la visita de autoridades del Registro Agrario Nacional (RAN) permitió a más de 723 personas evitar que tuvieran contratiempos, inclusive, el representante, Javier Sandoval García, informó que el coyotaje al que algunos son sujetos, ahora verán disminuidos sus asesorías en gente preocupada por resolver su situación legal.



El encargado en la zona de Veracruz por parte del RAN manifestó que esta campaña de entrega de documentos también hace eficiente el trabajo para que ningún ejidatario sea objeto de abusos por parte de los "coyotes" (gestores independientes) que aprovechan hacerle los trámites al grupo de personas interesadas en tener certidumbre para sus tierras.



"Iniciamos una campaña a nivel nacional de entrega de documentos agrarios, no solamente son los títulos y los certificados, también traemos enajenaciones, credenciales de órganos de representación de los núcleos; lo que estamos haciendo es intentar acercar el servicio del gobierno a las comunidades y entonces el día de hoy estamos aquí en Tantoyuca y posteriormente en los Ajos Santa Clara, para la cabecera son 600 y en la comunidad son 123 documentos" comentó el funcionario.



Señaló que están comenzando con una nueva jornada de trabajo al tener una disminución en el semáforo sanitario por la contingencia del COVID-19.



"Estamos por arrancar un programa en 41 municipios de entrega de documentos y esperamos que a partir del mes de marzo podamos iniciar sin ningún inconveniente; a partir de varias gestiones que nos hicieron muchos grupos nosotros teníamos un gran compromiso que no pudimos cumplir por distintos motivos, entre ellos la pandemia; se entregan el Certificado de Derechos Parcelarios, lo que le da la certeza jurídica a la persona de la propiedad de sus parcelas y por otro lado, son los Títulos de Solares Urbanos, que es el equivalente a una escritura, esa parte que está asentado en el terreno ejidal, la que entrega el título del solar urbano y que ya están inscritos al Registro Público de la Propiedad y este documento juega el papel de una escritura", citó Sandoval García.



No escatimó que existe un entorno en el que el gestor de las tierras busca tener un ordenamiento de la manera más rápida y desafortunadamente se da la presencia del “coyotaje”.



"Hay que decirlo con todas las letras y tenemos cualquier cantidad de gestores, existen, definitivamente existen y al final le hacen esos servicios a la gente y se los cobran. El problema es que como nosotros nos tardamos en entregar los documentos porque lleva un proceso muy largo y esos gestores de ahí se agarran para poder existir y comenzar con la tramitología, la cual a veces no hacen de buena fe; y no son anomalías, fácilmente hay 70 gestores que le dicen a la persona que hacen su trámite y a vece sale más caro", recalcó el titular en Veracruz por medio del RAN.



Indicó que en algunas dependencias hace falta eficiencia para poder tener todos los documentos en tiempo y forma, no obstante, en el RAN se atienden más de 250 visitas diarias y señaló que los trámites además debe ser gratuitos la atención debe ser inmediata con ayuda de la tecnología.



Por último, citó que en cada municipio se permitió coordinación con las autoridades locales para eficientar la organización y mantener el orden que se requiere para evitar cualquier incidente tras la contingencia sanitaria que se ha dado en la zona norte.