Registro Civil de Coatzacoalcos pretende imponer más burocracia sin razón

Abogados del sur de Veracruz se manifestaron este miércoles en contra de la petición que hizo hace unos días la Oficialía del Registro Civil en Coatzacoalcos a los juzgados, de solicitar a quien fuera a tramitar su divorcio que acuda con CURP y acta de nacimiento certificados.El representante de la asociación civil “Profesionales del Derecho del Sur de Veracruz”, Abraham Martínez Hernández, dijo que el oficio girado y pegado en los Juzgados carece de fundamento, toda vez que toda acta de matrimonio, nacimiento, o divorcio tiene validez hasta que no haya orden judicial que pueda declararla inválida.Este documento fue girado por el extitular del Registro Civil en Coatzacoalcos, Raúl Vertiz, quien este martes fue relevado del cargo por Fabiani Cueto Salinas.“Esta es una manifestación en representación de toda la ciudadanía, hace unos días el oficial del Registro Civil de Coatzacoalcos giró un oficio a los juzgados donde les pidió que se le indicara a la gente que tuviera que realizar trámites de divorcio que tendrían que traer copias certificadas actuales de sus documentos, el CURP certificado por ellos, cuando en realidad esa circular, ese oficio girado no tiene fundamento”.“Todo acto de autoridad debe ser motivado para que tenga validez, como abogados sabemos que toda acta de matrimonio, nacimiento, o divorcio tiene validez hasta que no haya orden judicial que pueda declararla inválida, por lo tanto un acta certificada que sea expedida por el Registro Civil o ya sea a través de las máquinas sigue teniendo validez aunque tenga años de haber sido expedida”, dijo.Por su parte, Consuelo Valentín Jiménez, de Abogados independientes, lamentó que el Gobierno de MORENA siempre actúe en la ilegalidad, aunque no le falten razones para hacer las cosas.Dijo esperar que con el cambio de titular del Registro Civil esperan que la situación cambie y además pidió que se dejen de hacer cobros con expedición de recibos.“No sé de dónde sacan oficios sin que se entere el Tribunal, se habló con los jueces y coincidieron en que se haría caso omiso a la situación de este oficio ilegal que sacó el encargado anterior, esperemos que esta encargada tenga la buena actitud de trabajar en bien de la comunidad, también que haya honestidad porque expiden recibos sin que haya oficialidad a esos recibos y piden pagos con registro correspondiente a Hacienda y esto facilite los tramites a la sociedad”, dijo.