Registro Civil de Veracruz agilizará y hará gratis trámites por defunciones de COVID-19

Durante la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, el Registro Civil de Veracruz deberá eficientar los servicios funerarios y de inhumación, expedir gratuitamente los certificados de defunción y las actas de nacimiento y entregar de manera expedita las órdenes de incineración e inhumación.



Para ello, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió el Acuerdo por el que se establecen acciones de coordinación extraordinaria correspondientes a las funciones del Registro Civil para atender la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.



El Acuerdo señala que el Registro tendrá funciones esenciales para atender los requerimientos de la población provocados por la emergencia sanitaria, relativos a los registros de nacimiento y defunción, hasta que las autoridades competentes en materia de salubridad determinen la conclusión de la presente emergencia sanitaria.



Así, se declara la gratuidad en la inscripción de la defunción ante el Registro Civil con motivo o derivada del COVID-19 y para la expedición del acta respectiva y de cualquier tipo de orden de incineración o inhumación que corresponda.



La Dirección General del Registro Civil realizará la captura inmediata del acta de defunción, la cual deberá contener la CURP de la persona fallecida, con motivo o derivada del COVID-19 en la Base de Datos Nacional de Registro Civil, a través de los mecanismos de conexión interestatal que se tienen establecidos para tal efecto con el RENAPO.



Y se exhorta a las y los Alcaldes de los municipios de la entidad a decretar la gratuidad de los servicios del Registro Civil.



Asimismo, se giraron instrucciones al Secretario Gobierno, al Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz para que establezcan las medidas jurídico-administrativas que sean necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que se exhorte a solicitar únicamente como requisitos para registrar la defunción con motivo o derivada del virus SARS-CoV2, lo siguiente:



El Certificado de Defunción que expide la Secretaría de Salud; una copia de la identificación de la persona fallecida y/o su CURP; la identificación oficial del declarante y/o su CURP; y el Informe en formato libre que emitan las autoridades encargadas del manejo de los cadáveres, que acredite que se realizó un examen externo del cadáver (por las circunstancias no una necropsia), que se cuenta con la fotografía del rostro, rasgos individualizantes, así como datos biométricos (huellas digitales, muestras genéticas con las debidas precauciones) y demás información de conformidad con los Lineamientos que dicte la Secretaría de Salud al respecto.



Se establece que, ante cualquier duda sobre la causa de la muerte, no deberá tratarse de manera excepcional, sino de forma ordinaria.



También deberá existir una coordinación directa entre las Oficialías del Registro Civil en la entidad y los Hospitales de Reconversión COVID-19 correspondientes a la Secretaría de Salud Federal y Estatal, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR) a efecto de que los registros de defunción se expidan en el menor tiempo posible.



Ambos funcionaros también podrán establecer medidas para garantizar que tanto los certificados como las actas de defunción y las órdenes de incineración e inhumación que correspondan, para aquellas defunciones que sucedan fuera de centros hospitalarios o clínicas y para aquellas personas fallecidas no identificadas o identificadas no reclamadas, se realicen con la mayor eficacia y eficiencia, dando cumplimiento a la normatividad en la materia.



Mientras que el Secretario de Gobierno del Estado deberá implementar los mecanismos de coordinación y operación que sean necesarios para que el registro de los nacimientos se realice en todas las Oficialías del Registro Civil de la entidad y en su caso, en los Hospitales Materno-Infantiles, atendiendo a todas las personas que requieran de este servicio, realizando para tal efecto los comunicados que sean necesarios para informarle a la población que este servicio se mantiene operando con normalidad. Así como establecer los mecanismos necesarios para mantener la asignación de la Clave Única de Registro de Población.



Deberá garantizar que todas las Oficialías del Registro Civil cuenten con los insumos necesarios, recursos humanos y medios tecnológicos y digitales a su alcance para brindar un servicio eficiente e inmediato para el registro de los nacimientos y de las defunciones durante la presente emergencia sanitaria, dando cumplimiento a las medidas de protección sanitaria decretadas por el Gobierno Federal, tanto para el personal del Registro Civil como para sus oficinas. Así como establecer las medidas correspondientes para dar cumplimiento a la normatividad general en materia de protección de datos personales.