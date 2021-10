Registro Civil de Veracruz apoya a migrantes con actas de nacimiento y matrimonios

El Registro Civil de Córdoba registró a un recién nacido de padres migrantes hondureños el pasado martes 12 de octubre.El oficial del Registro, Norman Jiménez Ramírez, explicó que estas personas ya no requieren actas de nacimiento con apostillado, es decir, no tiene que ir a sus países de origen y certificar, pues todo lo pueden hacer en el consulado, al igual que personas originarias de Haití, El Salvador, Honduras, Panamá y Cuba.El apoyo para registro de nacimiento es de manera gratuita en cualquier municipio de la entidad a fin de que tengan certeza legal.Los migrantes no sólo pueden hacer registros, también pueden contraer matrimonio siempre y cuando traigan sus documentos apostillados.Aclaró que los registros son para niños de padres migrantes nacidos en Veracruz.Los interesados se pueden a acercar a la Oficialía donde los pueden asesorar y acercarlos al consulado y les certifiquen sus documentos.Jiménez Ramírez enfatizó que es un apoyo a los migrantes pues se les da el acta de nacimiento y CURP de manera gratuita ya que la mayoría van de paso hacia los Estados Unidos.