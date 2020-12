Registro Civil de Veracruz ofrece actas de nacimiento en braille

Con el fin de que las personas que tiene discapacidad visual cuenten con su acta de nacimiento en sistema braille, el oficial encargado del Registro Civil en Orizaba, Alan Osorio Falcón, invitó a la población que sea invidente y no cuente aún con ese documento a acercarse para tramitarlo.



Explicó que es una instrucción de la Dirección General del Registro Civil en el estado el invitar a las fundaciones, asociaciones o ciudadanos en particular que sean invidentes y que no cuenten con ese documento a que se acerquen a solicitarlo.



Señaló que en la oficina de Orizaba se les tomarán los datos y se enviarán a Xalapa, en donde se elaborará el acta de nacimiento en el sistema braille y se enviará de regreso para su entrega.



Osorio Falcón mencionó que esto aplica sólo para la primera acta de nacimiento aun si es extemporánea, pero las subsecuentes tendrían que expedirse en copia certificada en formato normal.



Indicó que esta invitación se está haciendo apenas en cuanto se recibieron las instrucciones de la Dirección General, por lo que a la fecha aún no hay solicitudes para este tipo de documentos, pero están a la espera de quien lo requiera.



El oficial encargado del Registro Civil en Orizaba puntualizó que este trámite es totalmente gratuito.