Registro Civil de Xalapa podría celebrar bodas a personal médico que lucha contra COVID

Las bodas en el Registro Civil de Xalapa están suspendidas por la pandemia COVID-19 pero se podría considerar facilitar este procedimiento al personal del Sector Salud o ciudadanos que lo requieran por tener seguridad jurídica para las familias, así lo manifestó el oficial del Registro Civil Municipal, José Luis Martínez Corona.



"Se está contemplando. Ya hemos tenido pláticas con nuestro Director General a nivel estado, que a su vez él tiene que contemplarlo con el Secretario de Gobierno. Ellos en algún momento nos van a decir si nos autorizan un protocolo para que podamos hacer lo mismo que se hace en nacimientos o defunciones".



Y es que comentó, ha habido peticiones por parte de personal del área de salud, médicos, enfermeras, camilleros y administrativos que, por estar en una zona de mayor riesgo a contagios, buscan protección para los integrantes de su familia.



"Obviamente a ellos se les tendría una mayor consideración para darles prioridad en una agenda que se pudiera establecer en algún momento, porque sabemos que son los que estarían en mayor riesgo. Ese tipo de cosas son las que se están valorando, de personas como ellos que están en mayor vulnerabilidad por su mismo ejercicio profesional y merecen una distinción".



Además, Martínez Corona refirió que hay créditos de vivienda en los cuales tienen como requisito solicitar el acta de matrimonio para continuar con los procesos para hacerse de un patrimonio, por lo que se está considerando aplicar este posible beneficio para dicho sector de la población.



"Este mecanismo se tiene que analizar, se tienen que ver las estrategias, porque también tenemos que ver que, el beneficio que se les dé no vulnere el marco legal ni el decreto emitido por el Gobernador. Que no se preste a susceptibilidades, de que se crea que se está teniendo dispensas con gente que no lo requiere. Por eso se está analizando, ya se ha platicado".



Desde el 23 de marzo, las ceremonias en el Registro Civil están suspendidas y muchas ya fueron reprogramadas para cuando las autoridades de Salud lo indiquen.



"Aquí en Xalapa suspendimos más de 300 que ya estaban agendadas para realizarse aquí en la oficina como en los diferentes salones o domicilios del municipio. Muchas de las parejas se acercaron voluntariamente a pedir que se les reagendara o suspendiera".



Aseguró que todas las bodas están garantizadas en cuanto a nuevas fechas y pagos del servicio, todo ello cuando la semaforización indique que ya pueden llevarse a cabo.



"La mayoría se reagendó, o se pospusieron. Nosotros tenemos que atender las indicaciones del Sector Salud, tenemos que tener mucho cuidado con esto, por eso no se lea puede dar una fecha definitiva", concluyó