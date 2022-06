Registro Civil del Estado, listo para los matrimonios gay

El Registro Civil de Veracruz se encuentra listo para iniciar los enlaces matrimoniales entre personas del mismo sexo, manifestó el director general, Carlos Córdova Vega.Dijo que los oficiales responsables de los Registros Civiles fueron capacitados con antelación, ya que era inminente la reforma a los artículos 75 y 77 del Código Civil de Veracruz.Aunque descartó la posibilidad de solicitudes en cascada, toda vez que al año, el Registro Civil de Veracruz realizaba entre 15 y 20 matrimonios igualitarios por mandato de la justicia federal, es decir, por Amparo.Además de que algunas personas que ya viven en unión libre prefieren seguir su relación como hasta ahora la han mantenido.Manifestó que solamente los Amparos que estaban vigentes hasta ayer jueves, antes de la reforma, tendrán que seguir el trámite correspondiente.Ahora se está a la espera de que el Decreto de reforma aprobado ayer se promulge para que en Veracruz puedan celebrarse por la vía civil matrimonios igualitarios sin ningún trámite especial ni requisito especial.Con la reforma al artículo 75 del Código Civil, que estable que, “el matrimonio es la unión de dos personas a través de un contrato civil que, en ejercicio de su voluntad, deciden compartir un proyecto de vida conjunto, a partir de una relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo y sin impedimento legal alguno, los contrayentes del mismo sexo ya no necesitarán promover Amparos”.Córdova Vega indicó que ya no hay limitaciones ni tampoco trámites especiales para contraer matrimonio.“Ya no hay ningún trámite especial que tengan que hacer, antes tramitaban un juicio o un amparo y era tardado, salía caro y muy engorroso. Ahora van a acudir al Registro Civil donde se desean casar, les darán la solicitud y cubrirán los requisitos, que en general son las Actas de Nacimiento, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, análisis clínicos pre nupcionales y nada más”.Manifestó que solamente los Amparos que estaban vigentes hasta ayer jueves, antes de la reforma, tendrán que seguir el trámite correspondiente.