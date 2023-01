Registro Civil no obstaculiza el cambio sexogenérico en el Estado: Director

El director general del Registro Civil, Carlos Córdova Vega, descartó discriminación por parte de esta institución pública en contra de las personas “trans” en el trámite de cambio sexogenérico en el estado, aunque otras dependencias les pongan “peros”.“Desgraciadamente, hay instituciones que les ponen ‘peros’ o piden más documentos. No hay razón para pedirles más documentación. Mientras ellos lleven su acta y su CURP ya adecuados, las dependencias no tienen por qué solicitarlos”.Recordó que anteriormente era un trámite judicial, “ahora es administrativo y ya no tienen que acudir ante un juez a ampararse para poder obtener el cambio”.Detalló que únicamente requiere de un escrito solicitando el cambio de sexo y el nombre que desean modificar, entregando los documentos certificados, fundamentados y con jurisprudencia de acuerdo con los artículos de la Ley y la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2017.Recordó que la reforma para los matrimonios igualitarios se aprobó hace 6 meses y se han realizado menos de 100 uniones en ciudades como Xalapa, Boca del Río, Coatzacoalcos y Poza Rica.Una cifra baja que Córdova Vega atribuyó al interés y elección de la ciudadanía, no a la discriminación. Calificándolo así como un trámite normal a la elección sentimental de los interesados.