Registro de sancionados por violencia política de género no aparece en portal de OPLE

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) deshabilitó de su portal electrónico el Registro Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, aunque aún mantiene el link.



El sitio ya estaba alojado en la plataforma digital del árbitro electoral y aunque aún no se había publicado ningún nombre, ya estaba listo el formato para colocar el nombre de la persona sancionada; clave de elector; sexo; cargo desempeñado al momento de la sanción; relación con la víctima (jerarquía, de pares, opositor de la contienda y subordinación, principalmente); incidencia de la sanción en el proceso electoral, respecto de la persona sancionada; el número de expediente y un enlace electrónico que permita visualizar la sentencia firme o ejecutoriada.



También se podría apreciar que se haría pública la conducta por la que se ejerció violencia política; la sanción y clasificación y si se determinó la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir; y si la persona es reincidente.



Ahora, al tratar de ingresar al link “Registro Estatal de Personas Condenadas y Sancionadas por V.P.G.” sólo aparece “No se han encontrado resultados” y “La página solicitada no se puede encontrar”.



La Secretaría Ejecutiva del OPLE fue autorizada como la instancia responsable de la integración, funcionamiento, actualización y conservación del mismo, que aplicará para el proceso electoral federal 2020/2021 y el proceso electoral local 2021.



Las personas que sean condenadas, sancionadas y colocadas en el registro no podrán acceder a candidaturas a cargos de elección popular.



Asimismo, la Secretaría Ejecutiva informará a la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del Consejo General del OPLE las actividades que lleve a cabo en la integración, funcionamiento, actualización y conservación al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como lo referente al Registro Estatal de personas condenadas y sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.



Y esa Comisión tendrá entre sus atribuciones, las de supervisar los programas de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, así como supervisar los planes estratégicos de seguimiento y acompañamiento para la atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.