Registro Federal de Electores impondrá turnos para realizar trámites en Veracruz

El vocal Ejecutivo del Registro Federal de Electorales (RFE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera, aclaró que si bien a partir del 1 de febrero atenderán a los ciudadanos que acudan a los módulos sin cita, esto no significa que inmediatamente podrán hacer el trámite que tienen pendiente de realizar.



En entrevista telefónica, explicó que quien vaya a realizar su registro por primera vez, a actualizar su credencial para votar por vencimiento o deterioro o cambiar el domicilio, entre otras cuestiones, y no lleve la ficha, recibirá un turno con el horario en el que podrá efectuarlo.



“Si fueran en grupo, no los vamos a atender, primero vamos a atender a los que tienen cita y en los espacios que nos queden por cancelación de una cita, ahí vamos a ir metiendo a estos ciudadanos (…); no los vamos a atender a la hora que ellos lleguen y se paren, les vamos a generar un turno y les vamos a decir a qué hora y día los podemos atender”, explicó.



Vera Olvera manifestó que derivado de la pandemia de COVID-19 se implementó la atención con cita, pero debido a que en algunos módulos ya no cuentan con fichas hasta el 10 de febrero, último día para realizar los movimientos, se decidió que en los primeros diez días del próximo mes, podrán ser atendidos sin contar con una cita.



Dijo que esto ocurre en el Puerto de Veracruz, Orizaba, Xalapa, Coatzacoalcos, por lo que al generarles un turno, los ciudadanos ya sabrán a qué día podrán hacer el trámite que tienen pendiente.



“Vamos a ver los espacios, hemos tenido el fenómeno de que muchas personas no asisten a sus citas, es un 20 % de las que las sacaron, y ahí es donde vamos a ir metiendo a la gente que se nos presente en el módulo”, refrendó.



El funcionario electoral recordó que las credenciales con fecha de vencimiento 2019 o 2020 seguirán vigentes hasta después de las elecciones, previstas para el 6 de junio, “por lo que no tiene caso que soliciten una reposición, ya después podrán acudir con nosotros y solicitar una nueva”.



De allí que precisará que darán prioridad a los jóvenes que se registran por primera vez, a quienes requieran hacer un corrección de datos o actualizar su domicilio en la mica.



“A partir del 11 de febrero en los módulos vamos a estar haciendo todas las reposiciones por extravío o deterioro, como no modifican datos, vamos a tener prácticamente un mes y medio para ello. Por lo que -pedimos- que no acudan ahorita, porque no hay espacio”, pidió una vez más.