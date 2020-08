Registro Federal de Electores reanuda actividades en Veracruz, este lunes

A partir de este lunes operarán la totalidad de los 35 módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores (RFE) localizados en todo el territorio veracruzano, los cuales fueron cerrados por la presencia del COVID-19 desde el pasado 23 de marzo, informó su titular Sergio Vera Olvera.



En entrevista, el funcionario federal destacó que la reapertura de estos módulos se suman a los 19 que reiniciaron operaciones el pasado 3 de agosto, en donde sólo se atenderán por cita programada, misma que podrá agendarse ingresando a la página www.ine.mx o llamando al INETEL 800 433 2000, para poder recoger su credencial en la hora y fecha de su cita.



Dio a conocer que este lunes reiniciarán sus actividades los módulos ubicados en los municipios de Martínez de la Torre, los 4 del puerto de Veracruz, 2 en boca del Río, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Coatepec, Tuxpan y los 3 ubicados en Xalapa.



Además, dijo que a partir de este lunes en los 35 módulos ya se podrán hacer todo tipo de movimientos, cumpliendo de antemano con todos los protocolos sanitarios establecidos para el caso.



A partir de la fecha mencionada, indicó el titular de RFE, los ciudadanos, además de poder recoger sus credenciales, también podrán inscribirse por primera vez al padrón electoral, realizar cambios de domicilio, corrección de datos, reposición de credencial por extravío o deterioro y reinscripción al padrón electoral.



Insistió en la importancia de acudir a solicitar estos y salvaguardar los protocolos de seguridad por la pandemia “solo estaremos atendiendo a través de citas programadas y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios”.



Para ello se les está recomendando a los usuarios portar cubreboca al momento de asistir a su cita, de lo contario no se le permitirá el acceso al módulo y cada persona deberá acudir sola, al menos que por alguna situación de discapacidad requiera de asistencia.



¿O sea a pesar de que está en semáforo rojo la mayor parte las principales ciudades de la entidad, reiniciarán actividades los módulos de atención ciudadana? Se le preguntó.



Si. Hemos adecuado todos nuestros módulos, cuentan con acrílicos protectores tanto para los funcionarios como para los ciudadanos, respondió.



Explicó que, por el hecho de no contar con salas de espera, se está implementando un protocolo muy estricto, que consiste, en tomar la temperatura de los ciudadanos al ingresar, se aplicará gel antibacterial y después de cada atención ciudadana se estará sanitizando todos los aditamentos y el quipo con el que se trabaja.



De esa manera, y con las citas programadas, en ningún momento vamos a tener mucha gente y procuraremos el estar garantizando la sana distancia; con lo que se asegura que los módulos de atención no sean una fuente de contagio, por lo que recomendó por último a los ciudadanos, cumplir con todos estos protocolos para evitar enfermarse de coronavirus.