Registró Veracruz-Boca 5% en ocupación hotelera durante fin de semana

El pasado fin de semana se registró menos del 5 por ciento en ocupación hotelera en la zona de Veracruz y Boca del Río, una cifra récord para una temporada vacacional de Semana Santa, el año pasado se registró un 80 por ciento de afluencia en estas mismas fechas.



El consejero de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Lois Heredia, señaló que son aproximadamente 400 habitaciones de las 8 mil disponibles las que se ocuparon.



"Cada fin de semana estamos rompiendo nuevo récord en ocupación más bajo en la historia y este fin de semana no fue la excepción. Un 5 por ciento o menos ya sin contar las 2 mil habitaciones que cerraron de manera temporal. Es una situación muy complicada para toda la población, pero el sector turístico es de los más afectados", dijo.



Las habitaciones que se mantienen ocupadas es de personas que se encuentran en la zona prestando servicios considerados esenciales y ya estaban reservadas desde antes del mes de abril.



En esta zona son 10 mil habitaciones disponibles, pero hay riesgo de que algunos de los hoteles que ya cerraron de manera temporal no tengan posibilidades de reabrir.



"La hotelería que sigue operando lo está haciendo con pérdidas y es el esfuerzo para no dejar a la ciudad sin el servicio, porque hay quienes dependen para hacer las actividades esenciales".



El mayor temor del sector es que la contingencia se extienda hasta la temporada vacacional de verano.