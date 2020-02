Regresa niebla a Coatepec por reforestación en Cofre de Perote, afirman

El subdirector operativo de la Comisión Municipal del Agua y Saneamiento (CMAS) en Coatepec, Enrique Fernández Hernández, aseguró que gracias al programa de Fidecoagua, mismo que consiste en reforestar la zona del Cofre de Perote, las neblinas se han registrado nuevamente en la zona en los meses de noviembre, diciembre e incluso enero, así como la recuperación de temperaturas templadas.



“Después de 18 años apenas estamos viendo resultados, las temperaturas se recuperaron, las neblinas en noviembre y diciembre, cosa que ya se estaba perdiendo. El programa Fidecoagua en el Cofre de Perote de reforestar, antes de 2002 la zona estaba pelona, aunque desafortunadamente la deforestación que ha habido complica la situación, pues el que crezca un árbol es tardado”, señaló.



Y es que dijo que la Comisión trabaja para que a Coatepec no le falte el agua, por ello explicó que antes de la temporada de estiaje y el registro de altas temperaturas, se efectúan trabajos de operación en el río Hueyapan.



“Se ha recuperado la parte del bosque de niebla, pero también el éxito es la operación que se le da al río, regular para que todas las zonas se mantengan llenas de agua y no cerrar. Se revisan válvulas para que la gente no perciba los trabajos y no haya falta de agua. Son estrategias y trabajos de infraestructura para caso de una contingencia fuerte”, abundó.