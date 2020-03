Regresan a sus casas a estudiantes con gripa, en Tantoyuca

Este martes, planteles de Tantoyuca reportaron una baja considerable de alumnos y de algunos docentes, debido a que han presentado algunos síntomas como tos, sin que estos alumnos se hayan hecho diagnósticos médicos.



En el preescolar “Pereyra”, ubicado en la zona centro, la Directora del plantel confirmó que hubo descenso en la plantilla escolar, sobre todo en niños de 5 a 6 años. No obstante, padres de familia consideraron que hace falta intensificar actividades en las escuelas para informar sobre los síntomas que se deben atender ante la pandemia del Coronavirus.



"Por indicaciones, estamos retirando los niños que presenten fiebre y síntomas de gripa, con la finalidad de que no haya más contagio en la aulas y prevenir la enfermedad del Coronavirus. Como directores tenemos indicaciones de no recibir a nadie. Desde la semana anterior tuvimos a muchos niños con gripa. Considero que el 50% de población escolar no está acudiendo. Una docente se tuvo que retirar porque tenía demasiada tos y tenía mucha temperatura”, explicó Martha Idalia.



En varios centros escolares sólo se hace una consulta oral a los padres, sin documentación previa para dejar a sus hijos. En varios se ve ausente la información publicada de forma correcta con algún tipo de documento oficial. Inclusive, otros Directores señalaron que fueron advertidos por la SEV para una visita que no se ha efectuado este martes.



Mientras tanto, padres de familia han fijado extrañeza ante lo que ocurre en las escuelas, explicando que falta mayor información para no caer en una confusión.



“Estamos preocupados por los niños, ahorita no quería traer a mi niña porque amaneció con gripa y tos. De todas maneras, uno tiene la preocupación de la enfermedad, hasta que se compongan (la traeré). Traje a mi niño sin problema, no me pidieron ningún documento, no hubo mucha información sobre si teníamos que traer algo. Ahorita no vemos información en un cartel con las medidas de previsión; se debería poner indicaciones para que los papás hagamos conciencia. Estaría bien que pongan más información en las escuelas, desconocemos por qué están regresando a algunos por toser”, fueron algunos de los comentarios de padres de familia.



A su vez, autoridades de salud en Tantoyuca han convocado de manera urgente a una reunión con todos los rubros. El delegado de la SEV, Sergio Hernández, justificó que se tuvo que ausentar debido a otra agenda en su área.