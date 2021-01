Regresan familias desalojadas a zona de la Laguna Olmeca; “no tienen de otra”, dicen

Familias que fueron desalojadas por asentarse irregularmente en las inmediaciones de la Laguna Olmeca en el Puerto, inmediatamente volvieron a levantar sus casas en la zona. Argumentan que lo hacen por necesidad.



“Ese mismo día empezamos otra vez a levantar nuestras casas”, señala la madre de 4 menores.



Doña Carmen, su esposo y sus 4 hijas, es una de las cerca de 20 familias que fueron desalojadas el viernes por la Secretaría de Seguridad Pública con Orden de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) por invadir un Área Natural Protegida.



La mujer señala que vive en la zozobra, entiende que lo que hace es ilegal y que podría ser desalojada nuevamente pero insiste en que lo hace por la falta de empleo y no tiene dinero para pagar renta, por lo que “no tiene de otra”.



“Se tiene miedo de que vuelvan a venir, porque no sabemos cómo van a reaccionar. De hecho ya han pasado grabando, nos pone a pensar”, señaló.



Dijo que no tiene a donde ir, por lo que tuvo que levantar nuevamente una choza hecha de láminas, palos y cartón. Al igual que Carmen, otras 9 familias hicieron lo mismo, volvieron a levantar sus viviendas.



La madre y las 4 hijas duermen en un pequeño catre hacinadas, comen a la intemperie lo poco que tienen mientras el esposo se va a trabajar.



Llevan cerca de 4 meses viviendo en las inmediaciones de la laguna mientras esperan la reacción de las autoridades ante la nueva invasión del Área Natural Protegida, decretada así desde el 2010 por el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán.