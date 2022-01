Regresan festejos de la Virgen de La Candelaria, en Tlacotalpan

Las Fiestas en Honor a la Virgen de la Candelaria regresarán a Tlacotalpan este año de manera presencial, del 27 de enero al 9 de febrero, en las que se estima una asistencia de 50 mil visitantes y una derrama económica de 36 millones de pesos.En conferencia de prensa, el alcalde del municipio, Luis Medina Aguirre, señaló que durante estos días habrá actividades artísticas, culturales, el embalse de seis toros, caravanas por el río Papaloapan, cabalgata jarocha, exposiciones, conciertos y más.Afirmó que serán siete foros culturales en diferentes zonas de la ciudad, en los que se estarán ofreciendo talleres de laudería, son jarocho, fandango, décimas y jaranas; y entre los artistas que amenizarán los eventos de manera gratuita estarán Nelson Kanzela y La Tracalosa de Monterrey.Indicó que para el desarrollo de la festividad se contará con el apoyo de 370 elementos tanto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como de Tránsito del Estado, Guardia Nacional (GN), Bomberos, Capitanía de Puertos, Fuerza Civil, Policía Naval, de Protección Civil, Secretaría de Salud y otras dependencias estatales, sumando un fuerza de atención de 500 personas.Medina Aguirre destacó que se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas pero aclaró que vigilarán que no haya alteraciones al orden público, de lo contrario se aplicarán las multas a los infractores, así como también para quienes maltraten a los animales que desfilarán por su calles en el tradicional encierro, sanciones que van de las 200 a 250 UMA.De igual forma, detalló que se acordó con una empresa de transporte la disponibilidad 36 corridas de autobuses diarias hacia esta ciudad patrimonio de la UNESCO, que partan desde el sur, centro y norte de la Entidad, a fin de que quienes no tengan vehículo propio puedan llegar o irse sin inconvenientes.En cuanto a la oferta de hospedaje y gastronómica, indicó que la “Perla del Papaloapan” cuenta con 248 cuartos de hotel, 24 alojamientos en casas, 20 bed and breakfast (B&B), acordándose que tendrán un aforo máximo de 70 por ciento para garantizar las medidas sanitarias.El munícipe destacó que estas fiestas, que suman más de 245 años de antigüedad, contribuirán a reactivación económica de Tlacotalpan, toda vez que en el 2021 se tuvo que realizar de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19.Por su parte, la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, invitó a los veracruzanos a planear su viaje a la ciudad patrimonio y así disfrutar en familia de las actividades tradicionales que se tienen preparadas durante los 14 días de fiesta.Dijo que todo ello se realizará vigilando que se cumplan las medidas sanitarias establecidas para evitar la propagación del Coronavirus y controlando los aforos de personas en los recintos que se abrirán.Además, la directora general del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Silvia Alejandre Prado, añadió que este año dispondrán de un foro cultural en la Casa de la Cultura “Agustín Lara”, en el que participarán artistas del Estado.Adicionalmente, se estrenará el Centro Cultural del Sotavento, que estará albergado en una casa de la riviera que fue expropiada por el Gobierno del Estado y en el que se harán presentaciones editoriales y se expondrán fotografías de artistas locales y obras de pintores como Tamayo, Siqueiros, Botero, entre otras, que fueron recuperadas y ahora forman parte de los bienes del IVEC.