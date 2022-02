Regresan por enésima ocasión a exigir plazas magisteriales a la SEV

Profesores de Educación Básica, que aspiran a obtener una plaza magisterial, se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir, por enésima ocasión, la asignación de las mismas, pues ya han pasado varias semanas y las autoridades educativas no les han dado respuesta positiva.Con bambalinas que colocaron en la entrada de las instalaciones, el reducido grupo de docentes pidió la intervención del titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García y que haya transparencia en el proceso de asignación de las plazas docentes.Los manifestantes, que llegaron alrededor de las 8:00 horas, dieron a conocer que ellos presentaron la evaluación en el proceso de admisión de plazas magisteriales del ciclo escolar 2021-2022 y salieron con excelente puntaje pero que por causas desconocidas no les han dado este beneficio.Por este motivo, indicaron, se apersonaron en las oficinas centrales para saber los motivos del por qué no les han asignado las plazas definitivas que están demandando, pues han cumplido con todos los requisitos para acceder a una de ellas.Recordaron que han sido ya en varias ocasiones que han acudido a plantear esta exigencia y sólo les han dado promesas que no se han cumplido hasta el momento.Los manifestantes fueron atendidos por Jonatán Hernández Andrade, titular de Recursos Humanos de la SEV, quien estableció el compromiso que para el día 3 o 4 de marzo serán llamados para determinar a quién se le asignará una plaza docente.Luego de acordar este compromiso, los manifestantes retiraron su plantón y retornaron a sus lugares de origen.