Regresar a clases no es capricho, lo respaldan UNESCO y UNICEF: MORENA

En MORENA apoyamos y refrendamos el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez por la educación de las y los niños de México y de Veracruz, expresó el secretario de Organización del Comité Estatal, Yair Ademar Domínguez Vázquez.



“El regreso a clases no es un capricho de ninguna autoridad, sino una imperante necesidad, por salud y por la educación de los niños, que como dicen diversos informes de Naciones Unidas y agencias como UNESCO, UNICEF, CEPAL, PNUD y FAO, quienes identificaron que el confinamiento ha tenido consecuencias nocivas para estudiantes y docentes”, dijo.



Durante entrevista, Domínguez Vázquez expresó que en un posicionamiento de la UNESCO se señala que la pandemia por COVID-19 ha ocasionado crisis del aprendizaje y abandono escolar, amenazas para la salud, así como un aumento de violencia y maltratos en la familia, especialmente para las mujeres.



“La UNESCO ya lo ha señalado, la educación presencial favorece la igualdad de oportunidades y la motivación por seguir aprendiendo, salva vidas, pues en las aulas se forman hábitos, valores, actitudes y habilidades para el autocuidado, además promueve el vínculo social y brinda servicios para la salud y el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y permite identificar a quienes necesitan más ayuda en el aprendizaje con lo cual se pueden realizar las estrategias pedagógicas más convenientes”, expresó.



Además, señaló que la UNICEF y la UNESCO exhortaron a los gobiernos priorizar el retorno seguro y garantizando las condiciones de seguridad necesarias pues dicen que: “La reapertura de las escuelas no puede esperar”.



De igual modo, destacó que la reapertura de las escuelas no puede esperar a que todos los profesores y alumnos hayan sido vacunados, pues señalan que la prioridad en la vacunación sigue siendo el personal de primera línea y quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar formas graves y mortales de COVID-19.



Yair Ademar Domínguez Vázquez expuso que México es uno de los últimos países en iniciar el regreso a clases, siendo uno de los nueve países más poblados del planeta, por lo que el sistema educativo es el quinto más grande del mundo.



Por eso refrendó el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación con la salud emocional de los niños y niñas, siempre cuidando los protocolos de salud necesarios.