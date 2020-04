Regreso a actividades, el 17 de mayo en municipios sin contagios; 1° de junio en resto del país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, con base a las proyecciones de la pandemia del Coronavirus y si se siguen acatando las medidas sanitarias, se podrá regresar a clases escolares y actividades productivas el próximo 17 de mayo en los 979 municipios que no registran contagios por COVID-19, en tanto que aquellos municipios –que se calculan que sean 463- que han sido afectadas por contagios será a partir del 1° de junio.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que se harán públicos los nombres de los municipios para que éstos ayuden a establecer cordones sanitarios.



“El regreso a clases se está proponiendo que sería el 17 de mayo en los municipios donde no hay casos de Coronavirus. En Los 900 municipios, para eso, desde luego, sí y solo sí tenemos y mantenemos la disciplina que hasta ahora se ha observado el buen comportamiento, si seguimos actuando como buenos ciudadanos. A las autoridades de estos municipios, desde luego se les va a dar conocer los nombres de los municipios para que nos ayuden a establecer cordones sanitarios", dijo.



“Esto ya lo están haciendo en muchos municipios del país, es delimitar muy bien las áreas y ayudar para que no haya contagios, el 17 de mayo en estos municipios se regresa a la normalidad, esto es regreso a clases a todas las actividades, productivas y sociales, con la única limitación de que los adultos mayores, aun en estos municipios, las mujeres embarazas, los enfermos de diabetes, hipertensión, tiene que seguirse cuidando,



“En el resto del país, esto incluye desde luego las grande ciudades que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas sería a partir del 1 de junio, siempre y cuando, repito, signamos cumpliendo, con las medidas”, señaló.