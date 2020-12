Regreso a clases presenciales en Veracruz, hasta que SEP lo autorice: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que no habrá retorno a clases presenciales hasta que la SEP lo indique y el semáforo verde haya permanecido por lo menos durante 4 semanas continuas.



El mandatario estatal dio a conocer lo anterior en sus redes sociales donde afirmó que para evitar el incremento de contagios y que la población no relaje las medidas sanitarias ante el semáforo verde COVID que planteó la Federación para Veracruz, se activó la campaña “Mantengámonos en Verde, cuida tu Salud” la cual contempla diversas acciones y medidas preventivas.



Destacó que la finalidad de toda esta estrategia es mantener el semáforo verde en los municipios que alcanzaron este color, así como lograr que el resto pueda ubicarse en la misma categoría.



El Ejecutivo estatal detalló que este esquema está avalado y supervisado por los especialistas de la salud de Veracruz, por lo que entra en vigor de manera inmediata para resguardar a los ciudadanos.



“De acuerdo con las recomendaciones de los doctores y doctoras especialistas y el equipo de epidemiología del Comité Técnico de Salud Estatal de Veracruz anunciadas anoche, a partir del lunes inicia la campaña ‘Mantengámonos en Verde, cuida tu Salud’”, anunció.



En esta estrategia se establece que quedan suspendidas las comidas, cenas y reuniones tradicionales de fin de año que se hacen con los trabajadores del Estado de las distintas dependencias; asimismo, se mantienen las medidas sanitarias de los semáforos epidemiológicos municipales.



También se expone que la distensión de algunas medidas y la apertura gradual de las actividades en la Nueva Normalidad correspondientes al semáforo verde sólo se aplicarán hasta conseguir cuatro semanas consecutivas en color verde.



Mientras que las medidas sanitarias y recomendaciones generales como no realizar eventos masivos, mantener distancia de metro y medio en filas y aforos, buen uso del cubrebocas y lavado de manos se mantienen para todos los lugares públicos.



“Por lo tanto, las limitaciones para evitar la concentración y aglomeración de personas correspondientes al color amarillo se mantienen vigentes en tanto no se cumpla con las medidas sanitarias expuestas”.



De igual modo, el transporte público mantendrá las restricciones sanitarias del uso obligatorio del cubrebocas y la reducción de su capacidad de pasaje; así como los comercios deberán sujetarse al color municipal y al registro respectivo de sus medidas para obtener el código QR.



En lo que se refiere a la educación, se confirma que no habrá retorno a clases presenciales hasta que la SEP lo indique y el semáforo verde haya permanecido por lo menos durante 4 semanas continuas.



“Adicionalmente se reitera a la población seguir con las recomendaciones ya antes informadas: no realizar fiestas o reuniones entre familias de diferentes hogares o casas; evitar las aglomeraciones por compras, motivos religiosos o por fiestas decembrinas; limitar la visita a los hogares de familias de otros Estados y en dado caso usar bien el cubrebocas evitando abrazos y saludos de manos”.



Finalmente, García Jiménez dijo que el Estado reconoce y respalda la decisión de la Iglesia Católica de suspender las peregrinaciones con motivo de las festividades guadalupanas, por el día de la Virgen de Guadalupe.