Regreso a clases sólo si semáforo verde se mantiene por 4 semanas: Gobernador

Al llegar al semáforo epidemiológico en color verde a nivel nacional, el estado de Veracruz podría retornar a las clases presenciales de manera regional y sólo si el semáforo se mantiene en ese color por cuatro semanas reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que se mantendrán las medidas sanitarias del semáforo amarillo para evitar un repunte tras las vacaciones de “Semana Santa”.



El mandatario veracruzano dejó en claro que mucho dependerá de la ciudadanía, en lo que se refiere a mantener y respetar las medidas sanitarias, para poder mantener el color verde.



En ese tenor, aclaró que siempre y cuando el semáforo COVID permanezca en verde por cuatro semanas, se retornaría a las clases presenciales de manera regional, es decir en los municipios donde se alcance ese color y permanezca así durante el periodo planteado.



Asimismo, también se tomará en cuenta que el cien por ciento de los adultos mayores de 60 años estén vacunados, así como los maestros que de manera voluntaria quieran recibir la dosis para regresar a las aulas.



“Cuáles son las condiciones para iniciar clases presenciales escalonadas. Vuelvo a repetir: iniciar clases presenciales escalonadas para los maestros y para las familias. Decirles que debe cumplirse primero que Veracruz esté en el semáforo epidemiológico verde durante cuatro semanas continuas; segundo; que la mayoría de los adultos mayores ya esté vacunada, para después de eso iniciar la vacunación de los profesores que sí deseen participar en el regreso a clases presenciales escalonadas. Esas son las consideraciones”, apuntó.



De igual modo, reiteró que el retorno se dará de manera gradual, en las zonas donde disminuyan los índices y los porcentajes de contagio se registren a la baja, con el objetivo de resguardar la salud del resto de la población.



“Podrá ser regional de acuerdo al semáforo local también; por ejemplo si existe un municipio que esté en semáforo naranja, ahí probablemente no, y si está en amarillo, probablemente tampoco, si es muy grande; y dependerá si tenemos ya el plan de vacunación ahí instalado, es decir, que todos los adultos mayores estén vacunados”, apuntó.



Y es que a decir de Cuitláhuac García, a pesar de que Veracruz llegó a color verde a nivel nacional, el Estado mantendrá las medidas sanitarias del semáforo amarillo ya que se cruzan las vacaciones de “Semana Santa”, por lo que se busca evitar un repunte como el pasado mes de enero, donde en diciembre se relajaron las medidas.



“En verde en esta primera quincena de abril, vamos a mantener las medidas sanitarias del semáforo amarillo, para hacer como en diciembre, no se nos vaya de las manos y que la sociedad esté muy pendiente de no confiarse, porque el objetivo es que nos volvamos a mantener en verde y no suceda como en diciembre que solamente duramos una semana en verde y de ahí regresamos al amarillo y hasta el naranja nos fuimos”, finalizó.