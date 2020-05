Regreso a “nueva normalidad” consta de tres fases; en Veracruz, proceso será más lento

El Gobierno Federal presentó las medidas para comenzar la "nueva normalidad" una vez comience a mitigarse la epidemia de COVID-19 en el país, ubicando a Veracruz en un nivel de alerta alta, de ahí que el regreso a las actividades en la entidad será más lento que en otros estados.



Se anunció que buscarán instalar cercos sanitarios en empresas que reanuden actividades; implementar un semáforo de riesgo de contagio por municipios y se proyecta reactivar actividades escolares a partir del primero de junio en municipios clasificados “en color verde”.



La secretaria de Economía, Graciela Márquez, explicó que este proceso de reapertura constará de tendrá tres etapas.



La primera comienza desde el 18 de mayo con los llamados “Municipios de la esperanza”, que abarca 269 en 15 estados sin contagio de Coronavirus y vecindad con municipios con contagio, de los cuales algunos son de Veracruz según el corte de este miércoles.



La segunda etapa será del 18 al 31 de mayo, que permite la preparación para una reapertura general. Áreas de la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte serán consideradas Actividades Esenciales.



La etapa 3, que comienza a partir del primero de junio, implementa un semáforo de 4 colores por regiones, mismo que comenzará a funcionar el primero de junio y que constará de los colores rojo, naranja, amarillo y verde, divididos a su vez en 5 categorías según el riesgo de contagio de cada municipio y, además, se reactivan las actividades escolares.



Graciela Márquez detalló que para la Etapa 1 que constará del 14 al 17 de mayo se implementarán cercos sanitarios en empresas y a partir del 18 de mayo con una coordinación entre el Gobierno Federal y los Estados.



“Estos municipios van a arrancar sus actividades y los vamos a estar acompañando con jornadas de salud para mantener su condición de municipios sin contagios”, destacó.



Para la Etapa 2 se deberán realizar protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades por parte de las empresas.



Además, se debe implementar capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral; la readecuación de espacios y procesos productivos y los filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral.



Los municipios que estén en el semáforo rojo tendrán medidas de salud pública y laborales; el naranja además sumará medidas en espacio público abierto y cerrado y un máximo cuidado; el amarillo sólo significará medidas de “cuidado medio”.



Cuando un municipio esté en color verde también podrán regresar las actividades escolares; sin embargo, continuando con las medidas de control.



Por su parte el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, subrayó que el regreso a clases sólo se dará cuando sea seguro y lo permita la autoridad sanitaria “sólo abriremos con semáforo verde”.



“Aprende en casa es seguido por 8 de cada 10 maestras y maestros; así como por 9 de cada 10 alumnos, de manera que se está trabajando en casa y además el ciclo escolar 19-20 está asegurado, como lo hemos expresado en anteriores ocasiones.



“Al inicio de la jornada nacional de Sana Distancia ya se habían cursado entre el 73 y el 80 por ciento de los contenidos educativos correspondientes al ciclo en curso”, aseveró.



Añadió que cuando sea oportuno se cerrará el ciclo con una etapa de evaluación a los estudiantes en cuanto a sus conocimientos, así como de planeación en un esfuerzo remedial para el próximo ciclo escolar.



El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, destacó que estas medidas se implementan después de 51 días de la jornada de "Sana Distancia" y confinamiento.



“Estamos en la parte critica de la pandemia, vamos bien, saldremos de ella siempre y cuando sigamos cumpliendo con las recomendaciones de Guardar la Sana Distancia. La Jornada Nacional de Sana Distancia concluye en 17 días”.



Explicó que se trata de un plan progresivo para el reinicio de actividades sociales, económicas, escolares, bajo los principios de claridad y certidumbre.



Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no se obligará a ningún Gobierno estatal o municipal a acatar estas disposiciones



“No habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, a aportar a la separación”, afirmó.