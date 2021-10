Reguladores energéticos son ineficientes, favorecen a privados: MORENA

Luego de que el diputado federal por el PRI, José Yunes Zorrilla, afirmara que la iniciativa de Reforma Energética del presidente Andrés Manuel López Obrador es nociva y cancela la competencia, el consejero nacional de MORENA, Marco Medina, respondió que no se podría esperar otra postura.“Después de una primera revisión a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, ésta cancela la competencia en perjuicio del usuario, genera incertidumbre al suprimir reguladores y contratos previos y compromete las finanzas públicas y la inversión en el sector”, advirtió por Twitter Yunes Zorrilla.Ante ello, Medina acusó que el Diputado priísta “formó parte de la camarilla en el poder que aprobó la contrarreforma energética que puso de rodillas a la CFE frente a los intereses privados y extranjeros”.Asimismo, el ex diputado federal tuxpeño acusó que “son falsas las afirmaciones de Yunes Zorrilla por las que se niega a apoyar la nueva iniciativa presidencial”.Agregó que, contrario a lo que afirma Yunes, se restablece una competencia sana entre la inversión privada y el sector público, dado que con la reforma eléctrica peñanietista todo favorecía a la industria privada en detrimento de la CFE.“No hay incertidumbre al suprimir reguladores, dado que éstos eran ineficientes para defender la industria nacional y todo favorecía a los privados.“En un nuevo esquema que garantice equilibrios entre el sector público y privado en materia energética, las inversiones en la CFE serán más productivas para la Nación; se cuenta con los recursos necesarios para fortalecerla, pero sin que esos recursos vayan a dar de forma inmisericorde a manos privadas, sin el mayor esfuerzo, como ocurre actualmente”, espetó.José Francisco Yunes advirtió que la nueva iniciativa de reforma eléctrica de AMLO atenta contra el crecimiento económico y pretende monopolizar la energía.Pero para el ex diputado Medina las declaraciones son “deplorables, pues desinforman a la población y no asume la responsabilidad que como, senador de la República y presidente de la Comisión de Hacienda en 2014, tuvo en la reforma que otorgó privilegios a la inversión privada, nacional y extranjera, y proponía en los hechos el desmantelamiento paulatino de la CFE”.Por último, el consejero nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional invitó a Yunes a leer a fondo la iniciativa del presidente López Obrador. “Que no se quede en una primera lectura y de cuenta a los veracruzanos del error histórico que cometió, apoyando en 2014 la contrarreforma de Peña Nieto y Videgaray”, concluyó.