Regularizará Alcaldía de Xalapa pagos a trabajadores de Limpia Pública en 72 horas

Tras el paro laboral que iniciaron trabajadores de Limpia Pública de Xalapa este día, se firmó una minuta para darles solución a sus peticiones en un tiempo no mayor a 72 horas.



"Se ha dado respuesta y con mayor prontitud se facilitarán materiales de seguridad para que los trabajadores estén menos expuestos y el Ayuntamiento les ha dado una respuesta positiva para que en un lapso no mayor a 72 horas, (se dé solución a) este asunto de las prestaciones laborales. De manera positiva, el Ayuntamiento no está esperando a que pase mucho tiempo y que habrá una respuesta afirmativa a la petición de los trabajadores", dijo Juan Vergel Pacheco, director de Gobernación.



De acuerdo al funcionario, los reclamos de los empleados son por el descuento de sus horas extras y la petición de incorporar a nuevo personal en esta área.



"Hay un reclamo de un sector de trabajadores que consideran que han sido afectados en sus intereses por asuntos de carácter técnico y algunos por razones objetivas. Hay una exigencia, por muchos años se ha acostumbrado que se incorporen trabajadores que no forman parte de la plantilla laboral, que el Ayuntamiento no reconoce, son convenios que realizan de manera particular entre choferes para que les ayuden a ellos. Hay un grupo de 70 personas que hay una demanda de que se incorporen".



A decir de Juan Vergel, la petición de incorporar a los voluntarios es una problemática añeja y no de esta administración pero se les está dando la atención y la respuesta que los trabajadores de Limpia Pública necesitan.



"Lamentamos que este sea un problema añejo para el cual apenas se tendrá una respuesta pero tendrá que calcularse, porque es una erogación de recursos y que tendría que revisarse si este es el mecanismo de contratación. Hay reclamos que son atendibles, como el material, las herramientas, en los implementos de trabajo".



En la minuta firmada, se resaltó la resolución de los pagos a más tardar el 18 de junio, mejorar las condiciones del camino al relleno sanitario, contemplar recategorización de voluntarios, pago de estímulos anuales.



Luego de varias horas de diálogos y modificaciones a dicha minuta, se llegó a un acuerdo por parte de autoridades y trabajadores.



Es preciso resaltar que como se anunció, no hubo recolección de basura en la Capital del Estado, esto, en reclamo a mejoras en las condiciones laborales de los empleados del área de Limpia Pública.