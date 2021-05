Rehabilitación de capilla provoca altercado entre vecinos, en comunidad de Xico

Este martes, vecinos de la colonia Úrsulo Galván en el municipio de Xico tuvieron un altercado debido a la rehabilitación de una Capilla, ya que unos habitantes están a favor y otros en contra.



Y es que la reparación de la Capilla conocida como “Las Tres Cruces” provocó una discusión entre un grupo de vecinos, por lo que al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública Estatal.



Fue esta mañana cuando varios pobladores de la calle Benito Juárez, luego de haber realizado una colecta, se dispusieron a iniciar la remodelación de la capilla pues luego de 30 años de su construcción, requiere mantenimiento; sin embargo, dos familias salieron a bloquearles el paso para evitar estos trabajos.



De acuerdo a José Arturo Costeña, uno de los encargados de la remodelación, aseguró que se trata de 2 vecinos de la privada donde se ubica, los que de pronto se opusieron a esta labor.



"Uno de los inconformes es un señor que trabaja en el IPAX, él llamó a los policías pero éstos entraron en razón al saber que la capilla tiene más de 30 años que fue edificada", mencionó.



Finalmente, luego de dialogar con los elementos policiacos se determinó que serán las autoridades municipales quienes tendrían que dar el aval a la remodelación de la capilla.



“La Capilla no es de ahorita, la están remodelando con un dinero que conseguimos, tiene más de 20 años, pero se oponen vecinos de otra religión, pero no les perjudica en nada no se obstruye vialidad ni nada”, dijo otro de los habitantes.