Rehabilitación del mercado de San Andrés Tuxtla viola nuestros derechos: locatarios

Los locatarios del Mercado Municipal 5 de Febrero queremos exponer los atropellos que estamos viviendo a manos del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz; que maneja la alcaldesa María Elena Solana, conocida en el municipio como Dra. Remedios.A finales de la administración pasada, en el mandato de Octavio Pérez Garay, fuimos notificados del proyecto de reconstrucción del Mercado municipal, proyecto con el que no estuvimos de acuerdo.Al tomar la administración la alcaldesa María Elena Solana, retomó el proyecto de reconstrucción, debido a que el recurso ya había sido gestionado y otorgado por SEDATU.En ese momento la alcaldesa nos dijo que, si los locatarios decíamos que no, ella aceptaría nuestra elección. Y ha sido todo lo contrario.Los locatarios nos oponemos a la realización de dicho proyecto debido a que no serán respetadas nuestra ubicación y metraje actual dentro del nuevo proyecto. Varios de nuestros compañeros quedaron fuera de la maqueta que nos fue presentada. Además, ya no volveremos a nuestro sitio de trabajo como concesionarios, sino como arrendatarios. Quitándonos de esta amanera nuestro derecho adquirido de manera legal.No se reconoció la mesa directiva del Mercado Municipal 5 de febrero, la cual fue elegida por los locatarios en votación. El Ayuntamiento impuso su mesa directiva.El 21 de enero del año en curso, los locatarios fijos y semi fijos realizamos una marcha pacífica. Quedamos a la espera de que SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) tuviera un diálogo con nosotros y llegáramos a una solución.En dicha reunión no se entabló un diálogo, la actitud fue totalmente de imponer su proyecto. No se presentó la alcaldesa, ni se ha vuelto a presentar a un diálogo con nosotros, porque ella mantiene la postura de que es SEDATU y no el gobierno local el que quiere realizar el proyecto.Unas horas después de esta reunión, realizaron una junta de SEDATU con los locatarios, que son minoría, que sí están de acuerdo con la obra y la mesa directiva de ellos. Y esa fue la información que los medios de comunicación de nuestro municipio y el ayuntamiento, publicaron.Llevamos cerca de dos meses velando nuestro sitio de trabajo, en pie de lucha. Actualmente estamos defendiendo nuestro derecho ante las instancias correspondientes. Alrededor de 60 locatarios estamos en amparos colectivos. Pero somos más los que nos oponemos a la demolición de nuestro centro de trabajo.El día domingo 13 de marzo algunos locatarios que se encontraban instalados en la calle Plan de Guadalupe, se retiraron debido a que ellos firmaron que aceptaban el proyecto.Sin importar que las personas que se retiraron no eran ni la mitad de los comerciantes que se ubican en esa calle, que se encuentra en la parte trasera del mercado, el día lunes por la noche entró maquinaria a romper las calles. y planeaban meter tractor de manera arbitraria. Además, hicieron uso de la fuerza policial para intimidarnos. Y amagan con la entrada de granaderos.Cabe recalcar que no hemos recibido una orden previa de desalojo. La mayoría no firmó, por lo tanto, no pueden desalojarnos sin una notificación previa.También fueron cerradas las calles que dan acceso a nuestro centro de trabajo, Cerraron el servicio de baños públicos, limpia pública y la luz.Recurrimos a este respetable medio de comunicación para exponer los atropellos que estamos pasando, debido a que los medios de comunicación de nuestro municipio se han dedicado a difamarnos, a dar información falsa y montada para el beneficio del Ayuntamiento.Debido a la censura que vivimos de parte de los medios de comunicación, hemos recurrido a las redes sociales para compartir la realidad. https://www.facebook.com/MercadoSanAndresOficial Los locatarios del Mercado 5 de Febrero hacemos responsable al Municipio de San Andrés Tuxtla, al gobierno de la alcaldesa Maria Elena Solana Calzada por cualquier daño a nuestro centro de trabajo, nuestras familias, nuestra integridad.MERCADO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO.