Rehabilitación del WTC no parará eventos programados: SECTUR

Mientras se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación del World Trade Center de Boca del Río, las actividades y programación de eventos y convenciones se mantendrán, afirmó el secretario de Turismo en el estado, Iván Francisco Martínez Olvera.Precisó que las obras se han organizado a fin de que no afecten las actividades que se tienen programadas y que van desde conciertos hasta congresos.Aseveró que aunque el avance de la rehabilitación no sea rápido, permitirá el desarrollo de los eventos.“No se pararán eventos. Estamos haciendo una programación donde el resultado no lo vamos a ver en 15 días. Va ser paulatino. Pero para no afectar ningún evento porque la captación de derrama económica que genera este recinto es significativo”.Martínez Olvera resaltó que el WTC es un recinto importante, que tan sólo el año pasado generó alrededor de 488 millones de pesos en derrama económica.Aseveró que por ello se está dejando en buenas condiciones, principalmente en el tema de mantenimiento de los climas, los cuales aseguró quedarán al 100 por ciento.“Desde goteras, desde escaleras eléctricas, elevadores, pintura, toda la remisión del recinto atenderlo, que esté en condiciones, que se paguen todos los pendientes, las franquicias y el recinto en unos meses estará en mejores condiciones”, finalizó.