Rehabilitarán WTC de Boca del Río con “inversión histórica”: SECTUR

El World Trade Center de Boca del Río será rehabilitado con una inversión histórica, afirmó el secretario de Turismo y Cultura, Iván Francisco Martínez Olvera, toda vez que tiene más de 20 años que no es intervenido de manera integral.Agregó que si bien el sistema de aire acondicionado será uno de los puntos más importantes a rehabilitar, también se pondrá atención al techado del recinto.Recordó que el WTC es centro de convenciones de gran relevancia para el turismo de congresos."La verdad es que sí es importante mencionarlo (...) ya muy pronto lo anunciaremos, porque tenía 22 años que no se le daba atención a estas áreas que vamos a intervenir de manera significativa".Aunque no precisó el monto de la inversión, sí resaltó que será millonaria y desde el mes pasado ya se revisa la infraestructura para analizar dónde se requiere mayor intervención.Martínez Olvera precisó que el ingreso que genera el World Trate Center no será suficiente para costear la rehabilitación, por lo que se dispondrán recursos por parte de la dependencia."Sí viene una intervención mayor, una intervención significativa al World Trade Center, porque es un ícono del turismo de congresos y convenciones, de este segmento especializado que nos genera mucha derrama económica y por eso es que lo vamos a invertir de manera significativa".Afirmó que próximamente se dará el anuncio a detalle de la intervención al World Trade Center de Boca del Río.