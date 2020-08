Reina el caos en la búsqueda de la niña en San Marcos de León; no era el cuerpo

Pasadas las 21:00 horas de este domingo se reportó que rescatistas hallaron el cadáver de la niña de 8 años que horas antes cayó al río que pasa por San Marcos de León, en Xico, sin embargo, al llegar los Bomberos de Coatepec para participar en el rescate, dijeron que quienes dieron la voz de alerta se habían equivocado debido a la oscuridad y que no se trataba del cuerpo la niña.



Los voluntarios y vecinos se encontraban a la altura de El Olmo, una colonia de San Marcos de León pero al verificar que no se encontraba ahí el cuerpo, deberán continuar la búsqueda río abajo.



Hasta las 22:30 horas, continuaban las labores por el gran interés que suscitó este accidente entre la población, pero poco después los cuerpos de rescate convinieron en que era complicado seguir con los trabajos por lo que la búsqueda se reinicia este lunes a primera hora.



Según se había informado, la pequeña iba en compañía de su mamá cuando cayó al río, siendo arrastrada por la fuerte corriente. Enseguida la madre pidió auxilio, iniciando las labores de búsqueda.



Asimismo, se aclaró que la pequeña en realidad no habría caído del puente que une a San Marcos de León con Las Puentes, poblado de Coatepec, sino en las proximidades, por lo que se espera una versión oficial.