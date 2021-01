Reinicia sesión en Capitolio; "no han ganado", dice Pence a seguidores de Trump

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, condenó este miércoles en la sesión del Congreso la violencia registrada y espetó a los seguidores del presidente Donald Trump que protagonizaron la insurrección: "No han ganado. La violencia nunca gana".



El Congreso de Estados Unidos retomó esta noche sesión para certificar el triunfo de Joe Biden en las presidenciales de noviembre, interrumpida por la intrusión de partidarios del mandatario Donald Trump.



Después de Pence fue el turno del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien afirma que "el Senado de Estados Unidos no será intimidado... No cederemos ante la anarquía o la intimidación". "Certificaremos al ganador de las elecciones presidenciales 2020", aseguró.



Fue la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien informó sobre el acuerdo con los legisladores para llevara a cabo esta reunión. "Hemos decidido que debemos proceder esta noche en el Capitolio una vez que el edificio esté autorizado para su uso", dijo Pelosi en una carta a sus colegas.



La líder de los demócratas en la Cámara Baja tachó la irrupción de los manifestantes pro-Trump en el Capitolio como un "asalto vergonzoso" a la democracia estadounidense, pero aseguró que esto no puede disuadir a los legisladores de su responsabilidad de validar la elección de Biden.