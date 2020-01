Reinician trabajos de búsqueda en fosas clandestinas del Arbolillo, en Alvarado

Este lunes reiniciaron los trabajos de búsqueda en las fosas clandestinas de Arbolillo en Alvarado, desde temprana hora, personal de la Fiscalía de Veracruz, Policía Ministerial, así como integrantes del colectivo "Solecito" ingresaron al predio para continuar con la revisión de cada una de éstas.



La directora del colectivo, Lucía Díaz Genao, señaló que desde finales de noviembre hasta el mes de diciembre, se han encontrado 200 huesos en 4 fosas procesadas nuevamente.



Incluso se han encontrado restos en la superficie del predio, es decir, que no se realizó una búsqueda adecuada.



"Estamos descartando y cada una de esas fosas se va a revisar, no tenemos confianza en el trabajo de Fiscalía y teníamos razón, quedó comprobado, más de 200 huesos, a la entrada, llegando al predio estaba un maxilar completo, huesos de la cadera, una trabajo muy por debajo".



En diciembre se suspendieron los trabajos por la temporada vacacional de diciembre y se extenderán por el tiempo que sea necesario hasta que estén seguras que no hay ningún tesoro más por localizar.



El predio de Arbolillo, ya fue delimitado más para el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública, el accesos se restringió aproximadamente cien metros más.



"Para tranquilidad vamos estar el tiempo que sea necesario, hasta que revisemos todo".



Díaz Genao precisó que estarán trabajando de manera constante de lunes a viernes en brigadas acompañadas por la policía científica.