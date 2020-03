El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que no se cancelará la Cumbre Tajín, la cual inicia este viernes, aunque recientemente se declarara al coronavirus como pandemia mundial.



“La enfermedad en Veracruz no está en una fase que lo amerite”, dijo el mandatario durante su visita a Coatzacoalcos.



Este mismo día, a nivel federal, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que no hay elementos para declarar Estado de Emergencia por el COVID-19 y que la restricción de eventos será cuando sea adecuada.



“Tenemos perfectamente identificado el plan técnico de que podría ser útil de restricción de eventos públicos, pero no hay que hacerlo de manera desordenada y sin que este acoplado a la realidad epidemiológica, debe de hacerse cuando es adecuado”, dijo.



Por su parte, el mandatario veracruzano señaló que la medida y el llamado que hacen a la población, es el de utilizar el número telefónico 800 23456 para notificar si tienen algún síntoma si han viajado al extranjero o si tienen de visita a alguien de fuera.



"¿Quiénes tienen que hablar? Los que vengan de fuera y tengan síntomas como la gripa. Nuestros casos son uno de Orizaba, en Ixtac y otro en Veracruz, son casos que debemos cuidar y la gente debe ayudar cuando vengan de fuera avisar?!, dijo.



Aseguró que además ya se cuenta con espacios en los hospitales, es decir, que están preparados para dar la atención en caso de que haya algún propable que se vuelva positivo.



Insistió que en México aun no se está en etapa para suspender eventos o dimensiones donde los contagios son de persona a persona y por ende Veracruz tampoco.



"Nosotros ya tenemos preparados lugares para cuando se presente el primer caso y tenemos programado la atención según la etapa", finalizó.