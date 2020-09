Reitera Gobernador a veracruzanos: no hagan fiestas

Ante las fechas patrias y el retroceso de Veracruz en el semáforo epidemiológico de COVID-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a la población a evitar las fiestas familiares.El mandatario estatal expuso que la población debe “abocarse” y mantener las medidas preventivas y sanitarias que eviten el incremento de contagios, advirtiendo que una reunión familiar puede representar un foco de infección.La entidad, señaló, es de las pocas que cuenta con la semaforización por municipio, con el objetivo de plantear las condiciones de cada uno para el retorno a la “nueva normalidad”.“Somos de los pocos Estados que contamos con un semáforo municipal. Es una advertencia muy a tiempo que tenemos como autoridades, como sociedad, no aflojar no relajar las medidas preventivas”, dijo.Actualmente, el Estado se encuentra en color naranja del semáforo nacional de COVID-19, el objetivo ahora es retornar al color amarillo y posteriormente pasar al verde.“Si como sociedad nos abocamos podemos retornar al amarillo; el llamado es aboquémonos a cumplir con las medidas sanitarias”, dijo al recordar que este llamado lo hace de manera permanente la Secretaría de Salud del Estado, por lo que insistió en evitar las fiestas familiares.“Una fiesta se puede convertir en un foco de infección de contagio rápido de Coronavirus, principalmente en las ciudades donde el semáforo es rojo, donde los casos activos son altos, de máximo riesgo”, dijo.No obstante, reconoció que Veracruz como Estado ha avanzado en lo que se refiere al combate a la pandemia.“Veracruz está mejorando la ocupación hospitalaria, es decir, baja los casos que se atienden con ventilador. Veníamos bajando pero cambió la tendencia, ese cambio se midió; el semáforo es muy sensible y pretende advertir el Estado que hay cambios que hay que prestar atención”, insistió.