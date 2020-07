Reitera INE que en agosto reabren módulos en Veracruz

En Veracruz, los 35 módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzarán a operar de manera gradual y en dos fases, a partir del 3 de agosto próximo; en el caso de los tres que se ubican en la región de Xalapa lo harán a partir del 17 de ese mismo mes.



De acuerdo al vocal ejecutivo del INE, Eduardo Romay Olmos, serán 19 los módulos que iniciarán el lunes 3 de agosto, con previa cita que se puede agendar en la página https://www.ine.mx/reinicia-atencion-gradual-en-modulos/ o en la línea telefónica INETEL 800 433 2000.



Asimismo, en la Segunda Etapa, que inicia el 17 de agosto, se activarán 16 módulos más entre los que destacan los tres de Xalapa, uno de ellos ubicado en Avenida Adolfo Ruiz Cortines No. 289 en la Colonia Represa del Carmen, que corresponden al Distrito Electoral número 10, con cabecera en esta ciudad capital.



En ese tenor, los servicios se brindarán en horario de 9:00 a 18:00 horas, donde de manera adicional al trámite de entrega de credenciales, las personas mayores de 18 años pueden tramitar su credencial por primera vez, realizar un cambio de domicilio o actualización de datos y renovar su credencial por extravío, robo o pérdida de vigencia.



No se les permitirá la entrada a los Módulos de Atención Ciudadana a personas que presenten algún síntoma de enfermedad, acudan sin cubrebocas o pretendan realizar un trámite sin previa cita.



Ademas, destacó que para evitar contagios no habrá sala de espera en el módulo, por lo que las y los ciudadanos que acudan a realizar su trámite deberán llegar puntualmente a la hora de su cita.



“Si una persona presenta temperatura o síntomas como dolores musculares, tos leve, dolor de garganta o cansancio, debe evitar ir al módulo”, expuso.



Los módulos operarán siendo obligatorio para personal, así como para quienes acudan a realizar algún trámite, portar cubrebocas en todo momento, así mismo, se les tomará la temperatura y se aplicará gel antibacterial al ingresar al módulo.



Refirió que las estaciones de trabajo han sido habilitadas con acrílicos, donde al concluir cada atención se limpiarán los equipos y dispositivos; además de la sanitización de los espacios de módulos antes del reinicio de las actividades. Finalmente, dijo que se debe acudir sin compañía, a menos que la persona requiera de asistencia.