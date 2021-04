Reitera OPLE que actos de campaña deberán ajustarse a semáforo municipal por COVID el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz reiteró que, durante el periodo de campaña, los partidos políticos y los candidatos independientes deberán atender a la semaforización por COVID-19, según corresponda en cada municipio en donde se pretenda realizar alguna actividad de este tipo, respetando las medidas y recomendaciones sanitarias que emitan las autoridades competentes.



En el acuerdo mediante el cual se emitieron las recomendaciones para el desarrollo de campañas políticas en el marco de la contingencia sanitaria por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Consejo General puntualiza que deberán privilegiar en el diseño de su estrategia propagandística, la utilización de las tecnologías de la comunicación, redes sociales, plataformas de streaming, entre otras, sobre las reuniones presenciales, grupales o masivas.



En general, plantea que las personas que desarrollen alguna actividad dentro de las campañas electorales en el estado de Veracruz, deberán lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; usar gel antibacterial para desinfección de manos; mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros durante los contactos físicos.



Además, en todo momento todas las personas deberán portar de manera obligatoria el cubrebocas, mismo que no podrá ser sustituido en ningún momento por el uso de caretas; sin embargo, si se recomienda adicionar el uso de careta; cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.



Les recomienda nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse las manos; no tocarse la cara con las manos sucias, especialmente nariz, boca y ojos, y realizar saludo a distancia. No saludar de beso, mano o abrazo.



El órgano electoral veracruzano explica que las actividades de campaña corresponden a las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas.



En caso de reuniones públicas, asambleas y giras sugiere organizar un control de ingreso y salida de las personas, estableciendo un filtro sanitario para detectar personas con infección respiratoria aguda (tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta o cabeza, ojos irritados, temperatura corporal mayor a 37.5°C, dolor o presión en el pecho, pérdida del sentido del olfato o del gusto).



El OPLE propone que la duración del evento sea breve; que se evite las aglomeraciones en el ingreso de personas; horarios escalonados de acceso y permanencia en el evento; y limpiar y desinfectar de manera frecuente, los lugares, superficies y objetos de uso común durante las actividades.



Se conmina a evitar las reuniones masivas, entendiéndose éstas con las que se desarrollen en espacios abiertos o cerrados, y que el número de personas asistentes no permitan el cumplimiento de las recomendaciones atinentes, como el permanecer al menos a 1.5 metros de distancia; o que rebasen el máximo de personas determinadas por las autoridades sanitarias municipales.



Los candidatos independientes y partidos políticos deberán asegurar una ventilación adecuada de los espacios cerrados; colocar tapetes desinfectantes y módulos con dispositivos que contengan gel antibacterial y topar al 60% de su capacidad o el límite de asistentes a estos.



En espacios abiertos tendrán que limitarlos con vallas u otros elementos con el fin de definir un solo acceso y salida al recinto; instalar en las entradas un tapete impregnado con solución desinfectante idealmente clorada; ofrecer alcohol gel en dispensador; procurar no consumir alimentos y evitar exponer a personas que presenten condiciones de salud de mayor riesgo.



El árbitro comicial propone evitar las visitas domiciliarias, pero en caso de realizarlas pide procurar que no acudan más de tres personas, quienes en todo momento deberán atender las medidas de higiene personal portando el equipo de protección personal y guardando sana distancia con las personas visitadas.



También sugiere evitar en la medida de los posible la realización de recorridos o caminatas, aunque de hacerlas, se deberá procurar respetar la sana distancia y el uso del equipo de protección personal. Como mecanismo adicional implementar la movilidad vehicular.