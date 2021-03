Reitera Salud gratuidad de las vacunas antiCOVID

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, denunció el supuesto cobro que están haciendo personas desconocidas por apartar lugares en las filas para la vacunación contra el COVID-19 de personas adultas mayores en el puerto de Veracruz.



“Recibimos comentarios de familias que se quejaron de personas de identidades desconocidas que comenzaron a cobrar dinero para apartarles lugares en los puntos de vacunación; aquí debemos ser muy claros: las vacunas son gratuitas, así como todo el procedimiento de registro, nadie les puede cobrar un sólo peso”, expresó.



Reconoció que la dependencia a su cargo y las demás que colaboran en la jornada de inmunización, tiene facultades dentro de los puntos de vacunación; pero no de la gente que presuntamente “con estas malas prácticas se dedica a cobrar dinero; así que tengan cuidado, nadie puede cobrar un sólo peso, todo es gratuito”.



Ramos Alor hizo el llamado a dichas personas que para que no tomen “este noble proceso de vacunación con mala fe”.



“Entiendan que son acciones de protección para nuestros adultos mayores y muy pronto para el siguiente grupo de población, en las que están las familias de todos nosotros, cuidemos lo que nos va a proteger del Coronavirus”, indicó.



Además, expuso que la jornada ayer miércoles transcurrió “más fluida, con excelente participación de las familias del puerto de Veracruz, quienes cada vez se apegan más a la logística alfabética que está funcionando muy bien”.



A decir del funcionario estatal, esto permite que se atienda a los adultos mayores con mejor calidad y en menor tiempo, acción que ayudará a la disminución del COVID-19 y el nivel de riesgo en nuestro Estado, siguiendo las medidas sanitarias que “son muy necesarias”.



Por otra parte, recordó que hoy jueves 11 de marzo serán inmunizadas las personas cuyo primer apellido inicien con las letras K, L, M, N y O; quienes tienen para acudir al módulo que les corresponda hasta las 6 de la tarde.



“Hay vacunas suficientes y hemos reforzado cada punto de vacunación, como dije para que sea más ligero para los adultos mayores. Así que una vez más le decimos: no es necesario que vayan a dormir una o dos noches a los módulos para apartar lugares”, enfatizó el funcionario estatal.