Reitera UV rechazo a contralor externo; sería ilegal, afirma Rectora

La figura de un contralor "externo" para la Universidad Veracruzana (UV) contradice la Constitución del Estado de Veracruz, advirtió la rectora Sara Ladrón de Guevara González, e incluso, aseguró que establecerlo implicaría reformar a la Carta Magna local.



"La Universidad Veracruzana cuenta con una autonomía basada en el Artículo 3o., fracción VII y es igual en el Estado de Veracruz y nuestra estructura legal sería similar a la del Estado de Hidalgo, en donde no compete al Congreso nombrar a un contralor", dijo



Y es que abundó que los presupuestos de la UV son auditados por la Auditoría Superior de la Federación y por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), con estados financieros enviados a la Comisión de Vigilancia de la Legislatura y la página de la UV cuenta con acceso a la información y transparencia.



"Cumplimos con la revisión de cuentas y estamos dispuestos a toda auditoría pero el Contralor Interno es muy importante que sirva para la propia institución y por si detectamos un manejo y no estemos del todo seguros realicemos una revisión y el Contralor nos presente propuestas para el mejoramiento de los procesos", dijo.



Además, aseguró que un auditor interno en la UV puede dar buenas cuentas.



"Hay dos escenarios distintos: primero, se quiso imponer por parte del Congreso Estatal a un contralor externo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y pasó a la Suprema Corte y se reconoció como no viable, inconstitucional y se dio para atrás la reforma en el Estado de Hidalgo", dijo.



El segundo escenario ocurrió en el Estado de México y en donde la autonomía de la institución no corresponde a los mismos lineamientos del resto de las universidades autónomas del país y por lo tanto, sí procedió un auditor externo.



Sin embargo, el Congreso del Estado de México todavía no designa al Contralor para el citado plantel.



Dijo que la UV espera que la 65 Legislatura apruebe el Anteproyecto la Ley Orgánica, en donde se establece que el nombramiento del contralor lo realiza la máxima autoridad de la UV: el Consejo General Universitario, compuesto por más de 400 universitarios.



"Estamos en este momento de la validación de la Ley Orgánica, (...) en efecto la figura (de un contralor externo) sería contra la Constitución del Estado", dijo.



Señaló que la UV busca lo anterior por la vía de la conciliación, sin necesidad de recurrir a un estudio de omisión legislativa contra la Legislatura, toda vez que han efectuado reuniones con las comisiones en estudio de la propuesta: Justicia y Puntos Constitucionales y Educación.



"Esperamos que a lo largo de 2020 pueda ser aprobado este esfuerzo", dijo.