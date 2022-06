Reiteran autoridades: No crean en “risibles” ofertas de trabajo que llegan por redes

Con el propósito de que ya no haya más personas “enganchadas” con falsas ofertas de trabajo por redes sociales, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado refuerza la campaña "Si dice SNE: confiable es".“Se han suscitado enganches falsos; nosotros por medio de las ferias del empleo nos acercamos a las personas buscadoras de trabajo para poderles ofrecer empleos seguros”, dijo en entrevista la titular de la dependencia, Dorheny García CayetanoLa funcionaria advirtió que por redes, además de fraudes, se puede caer en la trata de personas.“Nosotros desde la Secretaría lo que hacemos es difundir la campaña ‘Si dice SNE confiable es’, que es Servicio Nacional del Empleo en Veracruz y que permite ayudar a la gente para que no caiga en estas redes falsas”, dijo.Al acudir a la Feria de Empleo en el municipio de Ixtaczoquitlán, donde se ofertan 400 vacantes, García Cayetano comentó que han buscado robustecer la redes sociales de la Secretaría del Trabajo para alertar a la población sobre falsas ofertas."Para la gente es más fácil seguir redes sociales más que páginas oficiales, sin embargo, se le pide a la población en general que difunda las páginas oficiales para que si tienen alguna duda de oferta, que a veces parece risible, consulten con la Secretaría, pues éstas son señales de alerta".Sobre la seguridad de trabajadores que viajan a Canadá o a los Estados del norte del país, comentó que las mismas empresas que los llevan los resguardan."Hay que decir que esas empresas que no están vinculada con el SNE, no hay forma de presionarlas, por eso es necesario que la gente acuda al Servicio Nacional del Empleo".