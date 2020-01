Reiteran autoridades: no se pueden predecir sismos, piden ignorar “fake news”

La Secretaría de Protección Civil del Gobierno federal desmintió que se haya activado un “enjambre sísmico” importante en la región de Ixtepec, Oaxaca, rechazando que vaya a haber un terremoto que afectaría Chiapas, Tabasco, Morelos, Veracruz.



Al respecto, Protección Civil de Veracruz explicó que la Federación recomienda que ante los rumores siempre hay que conservar la calma, verificar de dónde proceden y consultar las fuentes oficiales.



Y señaló que en México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) es la fuente oficial sobre la ocurrencia de sismos, de hecho enfatizó que a la fecha ninguna persona e institución en el mundo han logrado establecer un procedimiento confiable para predecir temblores o determinar la inminencia de alguno.



"No es posible determinar la fecha, la ubicación, ni la magnitud de un futuro sismo", dijo.



Los huracanes y las erupciones volcánicas mayores son fenómenos relativamente predecibles si hay un monitoreo constante y detallado. Esto no ocurre en el caso de los temblores, incluso cuando son monitoreados permanentemente.



Pero sí dejó en claro que México es un país con alta sismicidad por lo que tiembla todos los días. Generalmente son sismos pequeños e imperceptibles para la población. Esta sismicidad se manifiesta especialmente a lo largo de la costa del Pacífico con variaciones enteramente normales.



Por ello Protección Civil pidió hacer uso responsable de las redes sociales y descartar toda información que no tenga sustento científico, así como no difundir información que no esté verificada por fuentes oficiales.



Y agregó que el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) cuenta con suficiente información disponible en medios digitales para que la población sepa cómo actuar antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo, por lo que se recomienda atender esta información oficial y participar activamente en tareas de protección civil.