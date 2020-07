Reiteran exhorto a no recurrir a la automedicación ante Coronavirus

El médico Adrián Arellano Muñoz, presidente de la Asociación de Médicos Generales de Orizaba, hizo un llamado a la población para que no se automedique.



Indicó que actualmente la pandemia causada por el Coronavirus ha generado que la gente comparta supuestos tratamientos para este padecimiento, que van desde remedios caseros hasta medicamentos de patente.



Sin embargo, indicó, la gente debe recordar que no debe automedicarse pues el uso de anticoagulantes, antiparasitarios y otros que se están recomendando puede causar problemas de salud y hasta la muerte.



Destacó que al momento no hay tratamientos específicos para el COVID-19, por lo que no se puede prevenir ni el contagio ni sus complicaciones pero las personas que toman algún medicamento por su propia cuenta pueden afectar su salud.



Comentó que se ha enterado de personas que están tomando medicinas en dosis que no son las recomendadas e incluso de manera prolongada, como los antiparasitarios que son de toma única.



"Esto hay que evitarlo porque también están tomando broncodilatadores y otros que pueden llegar a afectarlos", comentó.



El médico puntualizó que hay fármacos que no se pueden estar tomando por tiempo prolongado, entonces se debe tener mucho cuidado pero en general nadie se debe automedicar.



Agregó que lo recomendable es mantener una buena alimentación, que incluye el consumo balanceado de frutas, verduras, hortalizas, de manera que el cuerpo tenga buenas defensas, además de mantener la higiene frecuente de manos, en la calle evitar tocarse la cara fuera de acomodar el cubrebocas y tener en general las previsiones que ya se conocen.