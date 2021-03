Reiteran llamado a veracruzanas para participar en el “Día Sin Nosotras”

“El nueve nadie se mueve”, convocaron de nueva cuenta feministas de Veracruz para que el 9 de marzo se repita la protesta “Un Día Sin Nosotras” y se note la importancia de las mujeres en todos los roles de la sociedad y economía.



La Colectiva "Brujas del Mar" señaló que esta convocatoria es para protestar ante la violencia e impunidad que existe por parte de las autoridades.



“La convocatoria El Nueve Nadie Se Mueve, Un Día Sin Nosotras, es un paro nacional dirigido a las mujeres, a no salir a las calles, no comprar, no salir a trabajar, no salir a los espacios públicos para que vean la fuerza que tenemos las mujeres en la sociedad y como protesta hacia la ola de violencia que tenemos hacia nosotras”, dijo Judith Muñoz, integrante de la agrupación feminista.



Además de #UnDíaSinNosotras, este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizarán una cadena humana en el bulevar costero de Veracruz y Boca del Río.



“Estamos hartas de salir a la calle con miedo, a que nos desaparezcan, de ser violentadas, que el gobierno hagan oídos sordos”, concluyó la activista.