Relación con UV está rota, lamenta familia de Sergio Pitol; llaman a celebrar legado

La familia del escritor Sergio Pitol, fallecido en abril de 2018, se quedó esperando que la exrectora de la Universidad Veracruzana (UV) les diera las gracias por la donación de la biblioteca personal del Premio Cervantes pero sólo recibieron agravios de su parte, afirmó Luis Deméneghi Colina, albacea del testamento.El también primo del escritor, recordó que la obra de Pitol, que ha sido traducida a varios idiomas como el inglés, francés italiano, alemán, chino, japonés, hungaro, polaco entre otros, ahora pertenece a la máxima casa de estudios.Sin embargo, sostuvo que de la Universidad sólo recibieron agravios de Sara Ladrón de Guevara, terminando así con la vinculación que el escritor tenía desde hace muchos años con la UV, uno de los motivos por los que decidió vivir en Xalapa."Cuando llegó la señora Ladrón esta relación se rompió, no sé si la señora tenía algunas ideas; para empezar a nosotros la familia nos llenó de agravios, a mi hija la hostigó hasta que la hizo renunciar", dijo.Pitol, quien en su momento fue director de la revista "La Palabra y el Hombre" editada en la Universidad y quien muriera en abril de 2018, determinó que sus libros, propios y adquiridos, pasarán a manos de la UV.Al respecto, en entrevista para TeleClic.TVsu primo informó que efectivamente se hicieron todos los procedimientos notariales necesarios para que esta fuera la depositaria legal de la biblioteca personal pero desde entonces no hay mayor relación."Así estaba en el testamento: le entregué la biblioteca a la Universidad Veracruzana y yo esperaba que cuando menos la señora Ladrón me diera las gracias pero nada, absolutamente nada", lamentó.Por ello, sostuvo que esperan que con la llegada de Martín Aguilar Sánchez a la Rectoría de la Universidad se restablezca la relación "que es muy importante", destacando que la familia está en toda la disposición para ello.Agregó que después de la emergencia de la pandemia por el COVID-19, en el 2022 "va a haber una muy buena oportunidad para hacer unas promociones" de la obra del escritor.Asimismo, sostuvo que para 2023, cuando Sergio Pitol cumpliría 90 años, se abre la posibilidad de "hacer un magno evento" organizado por la UV.