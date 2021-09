Relaciones “tóxicas” pueden llegar al feminicidio o asesinato, advierte Psicóloga

Manipulación, acciones de control sobre la persona que pueden ser hasta en el aspecto sexual y chantaje son algunos de los rasgos que identifican las relaciones “tóxicas”, las cuales pueden llegar al feminicidio o asesinato, de ahí la importancia de identificar este tipo de situaciones, indicó la psicóloga Mónica Reyes Romero, titular del Centro Centinela.Al ofrecer la primera plática “Relaciones tóxicas en el noviazgo” dentro del ciclo Charlas 2021 de la UV Córdoba-Orizaba, la psicóloga expuso a los jóvenes universitarios que una relación de pareja siempre será complicada, con momentos buenos y malos, pero debe haber un equilibrio y fijarse límites.Indicó que cada persona tiene un mundo individual y al entablar una relación se crea un nuevo mundo en donde ambos tienen que aceptar que tienen otras cosas aparte, como amigos, con los que no tienen por qué dejar de verse o salir por el hecho de tener una relación con alguien.Señaló que, no obstante, hay creencias arraigadas que hacen creer a las personas que están actuando de manera natural, por ejemplo, creen que es normal querer saber a dónde va la pareja, con quién anda, hasta qué come.Agregó que, en tanto, quien es vigilado piensa que está bien porque si no lo celan no lo quieren.Explicó que esto tiene que ver con la educación familiar o porque durante la infancia se ve que el papá trata mal a la mamá o que la engaña y entonces se piensa que eso es normal.Reconoció que cuando se identifica una relación tóxica es oportuno hablar con la persona, pero si se cree que no aceptará entablar comunicación para establecer límites, entonces es mejor alejarse de esa relación y pedir ayuda a un profesional de la salud mental.