Relajar medidas contra COVID-19 aumentó contagios en comunidades indígenas

Durante la ponencia “Impacto del COVID-19 en pueblos indígenas de Latinoamérica" organizada por la “Fundación Konrad Adenauer”, la directora de Derechos de los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, Griselda Galicia, consideró que fue un error el relajar las medidas tomadas para evitar contagios en los ayuntamientos con pueblos originarios, ya que esto hizo que estas comunidades resultaran más afectadas durante esta segunda ola de contagios.Explicó que esto es muy preocupante porque, por su aislamiento, las comunidades indígenas enfrentan una mayor carencia de servicios de salud y no tienen los insumos médicos necesarios para atender a la población en caso de enfermedad. Por ejemplo, mientras que en el país en general hay un 10.79 por ciento de mortalidad, en los municipios con 40 por ciento o más de población indígena esta cifra se eleva al 11.14 por ciento.“En general, las poblaciones indígenas a nivel nacional se habían mantenido a resguardo, pero lamentablemente entre los meses de diciembre y enero los casos empezaron a subir mucho porque a partir del mes de noviembre se relajaran las normas, y se dejaron de controlar los accesos a estas localidades”.Consideró un éxito de las autoridades indígenas el controlar los accesos a las comunidades, ya que tuvo una repercusión positiva. “Cuando empieza a haber más información sobre la enfermedad entre los pueblos indígenas es cuando empezaron a cerrar y determinar sus propias normas y reglas para limitar el acceso a la población que no radicara en los municipios. Eso significó muchas inconformidades y que la población ajena cuestionara la vulneración al derecho de libre tránsito e incluso se habló de secuestro de comunidades, pero creo fue muy importante para detener el avance de los casos”.El problema, refirió, es que hubo mensajes contradictorios de la propia administración pública federal, se dio la señal de que las cosas iban mejorando y se relajaron las medidas, cuando en realidad vemos como han incrementado los casos en los últimos meses.“De pronto los mensajes de la Secretaría de Salud y la propia actitud del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se contradicen y, quiérase o no, la población tiene como guía al personaje y lo que el haga es ejemplo, y al final el tema de hay que empezar a salir, trajo sus consecuencias en un incremento de casos”.La servidora pública aclaró que hoy en día se están volviendo a controlar los accesos, pero ya es muy peligroso porque estas comunidades están aisladas y tienen poco acceso a los servicios de salud.Finalmente, Galicia consideró que uno de los pocos beneficios que trajo la pandemia a las comunidades indígenas es que estas han asumido un mayor compromiso en la toma de decisiones, lo que espera que se siga repitiendo en el futuro para enfrentar otros problemas.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund