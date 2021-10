Relegada, la aportación de afrodescendientes en México: Embajador por la Paz de Camerún

Afrodescendientes en México sufren actos de xenofobia e incluso, el desconocimiento de su aporte en la cultura e historia, admitió el embajador por la Paz de Camerún, Soh Tuma Ayaba.“Que no nos sigan tratando a los afrodescendientes como si fuéramos extranjeros, que la xenofobia no tiene que existir, si estamos hablando de los afromexicanos son más de 500 años que están presentes en el país”.El también Presidente de la Fundación AYABS reconoció que falta “hacer mucho” por promover la “tercera raíz”.“A más de 500 años ya no nos pueden seguir tratando como extranjeros, (…) el Estado tiene mucho que hacer, las organizaciones civiles tienen mucho qué hacer, para hacer visible eso y la gente no siga tratando a los afros como extranjeros”, abundó.Ironizó el caso de un afromexicano confundido con un indocumentado y “deportado” a Guatemala, cuando su origen es de Chiapas.“Mucha gente no cree que en México hay afrodescendientes, antes de hablar de justicia, ya se hizo un gran paso porque la comunidad ya está tomada en cuenta en el Artículo 2 de la Constitución”.Por lo que urgió la necesidad de implementar políticas públicas para el desarrollo de los afrodescendientes y que esta comunidad sea tomada en cuenta en los programas sociales.“Lo que queremos hacer como Fundación es rescatar esos valores, hacer que los pueblos veracruzanos sepan más a detalle la aportación de la comunidad afrodescendiente en el país”.